Due incidenti lungo la Pontebbana, traffico in tilt

Due incidenti lungo la Pontebbana, tra le 18.30 e le 19, che hanno messo in difficoltà il traffico nel Friuli Occidentale. Il primo è stato un tamponamento a catena, che ha coinvolto quattro vetture. Tra le persone coinvolte, due hanno richiesto l'intervento del personale sanitario, mentre la squadra dei Vigili del fuoco di Pordenone provvedeva a mettere in sicurezza lo scenario.

Un secondo sinistro si è verificato mezz'ora dopo, sulla stessa strada, ma all'altezza dell'uscita Sacile est, con il coinvolgimento di due auto. Sul posto i pompieri impegnati nel predente intervento che, dopo aver nuovamente collaborato con i sanitari per l'assistenza a due persone, trasportate in ospedale per accertamenti, ha messo in sicurezza lo scenario.

In entrambi i sinistri era presente un equipaggio della Polizia Municipale per i rilievi e la viabilità.