Due incidenti nella notte in A23

Nottata di incidenti lungo la autostrada A23. Venti minuti poco dopo la mezzanotte si è verificato un tamponamento all'altezza di Colloredo di Monte Albano, in direzione sud, tra due mezzi. Alcune persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

E poi, un quarto d'ora dopo l'una, sempre in A23, il conducente di una vettura ha perso il controllo del suo mezzo, in galleria, sempre in direzione sud, a Dogna. Conseguenze sanitarie lievi per il conducente. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari. Per rilievi e viabilità la Polizia Stradale di Amaro.

Sono intervenuti a supporto i Vigili del Fuoco volontari di Pontebba per l'incidente di Dogna e il Distaccamento di Gemona per il tamponamento di Colloredo. Sul posto anche il personale di Autostrade per l'Italia.