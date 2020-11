Due incidenti stradali lungo la regionale 354

Due incidenti a Latisana nella prima serata di ieri, lungo la statale 354. Uno si è verificato poco prima delle 19.30 all'altezza della rotonda che porta in via Volton. Si tratta di una fuoriuscita autonoma. Il conducente, unico occupnte del mezzo, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Latisana in ambulanza. Non è in pericolo di vita.

L'altro incidente è avvenuto intorno alle 18.30 ed è stato causato da un attraversamento improvviso della carreggiata di un animale selvatico, sempre sulla statale 354, in località Gorgo. Nessuna conseguenza sanitaria per il conducente; danni alla vettura.