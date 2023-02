Due incidenti stradali nella notte

Tre persone sono state soccorse, nella notte, per le ferite riportate a seguito di un incidente a San Pietro al Natisone, lungo l'ex provinciale 19. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto. Sul posto sanitari, Vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Due persone sono state controllate sul posto dalle equipe sanitarie e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. La terza è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza, al Santa Maria della Misericordia di Udine, con ferite non gravi.

Un secondo incidente si è verificato a San Floriano del Collio intorno alle 23. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'auto, che si è cappottata. Sul posto ambulanza, Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La persona è stata controllata sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale.