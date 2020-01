Due incidenti sulle strade friulane

Due incidenti si sono verificati nel tardo pomeriggio. Il primo sulla statale 13 Pontebbana, a Zoppola. Nell'impatto, che ha coinvolto tre veicoli, una persona è rimasta ferita in maniera lieve ed è stata accompagnata all'ospedale di Pordenone in ambulanza. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

Anche a Lauzacco di Pavia di Udine, sulla regionale, si è verificato un sinistro che ha coinvolto più vetture. Sul posto sono intervenuti anche in questo caso i pompieri e i Carabinieri per i rilievi e accertamenti. Disagi per il traffico.