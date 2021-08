Due infortuni e un falso allarme in montagna

Anche ieri, in montagna, sono stati diversi gli interventi di soccorso del Cnsas Fvg. Uno, il terzo della giornata, a Tarvisio, che ha visto impegnate le squadre del Soccorso Alpino di Cave del Predil per una persona che si era lussata una spalla in Val Bartolo.



Due interventi consecutivi hanno impegnato le squadre della stazione di Moggio Udinese.

Nel primo, scattato dopo le 19, un uomo di Moggio Udinese del 1951 che stava facendo una passeggiata in Val Aupa assieme alla figlia lungo il sentiero 435a che conduce al Gran Cuel è scivolato impattando su un sasso e procurandosi fratture delle costole. Tre tecnici della stazione lo hanno raggiunto e portato giù in barella per consegnarlo all'ambulanza diretta a Tolmezzo.



Il secondo intervento, partito quasi simultaneamente per la stazione di Moggio, si è concluso dopo le 23.



Per quanto riguarda un quarto intervento, invece, si è trattato di un falso allarme. Una donna di Cividale che ha il marito che lavora in miniera a Cludinico ha ricevuto un messaggio di richiesta di SOS dallo stesso. Si è poi scoperto che la chiamata era partita per errore.