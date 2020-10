Due infortuni nel Friuli Occidentale

Due infortuni nel primo pomeriggio nel Friuli Occidentale. Il primo si è verificato in via Valle, a Pordenone, poco prima delle 13.30. Un uomo che stava lavorando nella sua casa è caduto da un muretto riportando una lesione a un arto inferiore. È stato trasportato in ospedale con l'ambulanza; non è grave.

Il secondo è un infortunio sul lavoro e si è verificato in via Strada dei Masi, a Sacile, negli spazi di una ditta, poco dopo le 13.30. Qui un operaio è stato colpito da un bancale di torba. Sarebbe in condizioni serie; sul posto sia l'ambulanza che l'elicottero. In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco, a supporto.