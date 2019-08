Due infortuni nel Sappadino

La stazione di Sappada del Soccorso Alpino e Speleologico ha soccorso questo pomeriggio un'escursionista di nazionalità indiana che, scendendo lungo la pista da sci del Monte Siera, si è infortunata. La chiamata è arrivata in stazione poco prima delle 16 grazie a un paesano che passava di là e ha notato la donna ferita, assistita dal marito.

L'infortunio è avvenuto a una quota di circa 1.400 di altitudine, a circa metà pista. I soccorritori l'hanno raggiunta risalendo la pista con il fuoristrada in dotazione, l'hanno imbarellata e condotta a Cima Sappada dove, nel frattempo, era arrivata l'autoambulanza da Ovaro affidandola al personale medico.

Intorno alle 19 i soccorritori hanno ricevuto una seconda chiamata, questa volta per un uomo del 1976 di Portogruaro infortunatosi in centro a Sappada per una caduta. In attesa dell'ambulanza, in arrivo da Ampezzo, i tecnici del Soccorso Alpino l'hanno raggiunto e soccorso, bloccandogli l'arto con un gambale: anche qui, infatti, si sospetta una frattura alla caviglia.