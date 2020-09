Due infortuni sul lavoro in Fvg

Due infortuni sul lavoro si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dell'Azienda Sanitaria.

Il primo si è verificato a Trieste, in via Svevo, dove un camionista ha riportato una lesione a una caviglia, cadendo malamente dal cassone di un mezzo pesante, mentre stava movimentando merce. È stato trasportato all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza.

Il secondo infortunio, invece, si è verificato a Fagagna, in una fabbrica. Un uomo che stava tagliando una lamiera, usando la flex, si è procurato un taglio all'addome con la smerigliatrice. Pareva molto grave ed è stato subito allertato il 112 per l'invio di un'ambulanza. Fortunatamente l'uomo ha riportato una lesione superficiale che guarirà in una ventina di giorni. È stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale di San Daniele del Friuli.