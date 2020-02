Due intossicati dal monossido a Palmanova

Due persone sono rimaste intossicate dal gas monossido di carbonio, sprigionatosi per un probabile malfunzionamento del sistema di riscaldamento, in un'abitazione di Borgo Aquileia a Palmanova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli che hanno effettivamente riscontrato la presenza del micidiale gas all'interno della dimora.

L'abitazione è stata messa in sicurezza e le due persone sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Palmanova per accertamenti. Non sarebbero in pericolo di vita. L'allarme è scattato poco dopo le 12.