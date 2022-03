Due legnaie in fiamme a Sacile

I Vigili del Fuoco di Sacile, Pordenone e Gaiarine sono intervenuti, poco dopo le nove, in via Giacomo dall'Ava a Sacile per l'incendio di due legnaie site in proprietà confinanti.

I pompieri hanno affrontato l'incendio con due squadre da entrambi i fronti, mettendolo rapidamente sotto controllo ed evitandone la propagazione alle abitazioni.

Presenti il personale sanitario giunto precauzionalmente in seguito alle prime telefonate e gli agenti della Polizia locale.

L'intervento si è concluso concluso alle 12.30 con il rientro delle squadre coinvolte.