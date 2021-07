Due meticci azzannano un bulldog per strada

Sanzionata amministrativamente dalla Polizia di Stato, ieri sera a Muggia, una jesina del 1994. I suoi cani, due meticci, senza museruola protettiva e guinzaglio di sicurezza, hanno assalito e azzannato il bulldog di un passante. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito da parte del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che coadiuva quello della Questura nei controllo del territorio provinciale, la donna è stata sanzionata per omessa custodia e malgoverno di animali.

La scorsa notte gli agenti hanno denunciato perché inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Trieste un cittadino italiano, nato nel 1990 in Ucraina. Già noto alle forze dell’ordine, in viale Miramare è stato fermato e identificato da personale di una Volante, che ha accertato la sua inottemperanza al provvedimento emesso dal Questore di Trieste e valido fino al 15 marzo 2022.

Ieri pomeriggio, infine, la Volante ha sanzionato amministrativamente per aver violato il codice della strada un cittadino kosovaro del 1994, residente in città. In largo Barriera Vecchia è stato notato alla guida della sua autovettura intento a telefonare e ha proseguito in questa condotta fino a quando è stato fermato in via Raffineria. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sanzionato.