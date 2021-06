Due mezzi agricoli in fiamme nelle campagne friulane

Doppio intervento dei Vigili del fuoco di Udine per mezzi agricoli che hanno preso fuoco. Poco dopo le 16.30, la sala operativa del Comando di via Popone ha ricevuto una richiesta di soccorso per l'incendio di una rotopressa che stava operando in un campo a Remanzacco.

L'operatore dei pompieri ha immediatamente inviato sul luogo dell'incendio la squadra del distaccamento di Cividale che, appena giunta sul posto, ha trovato il macchinario incendiato con le fiamme che stavano attecchendo alla vegetazione circostante. I Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento evitando la propagazione dell'incendio a una più ampia area di vegetazione. Prima dell'arrivo dei pompieri, l'autista del trattore, che trainava la rotopressa, è riuscito a staccare il macchinario agricolo dal trattore portando quest'ultimo in zona sicura.

Erano da poco passate le 17.45 quando da Fagagna è arrivata la richiesta d'intervento per una rotopressa in fiamme. La squadra partita dalla sede centrale ha scongiurato la propagazione delle fiamme al campo. Il rogo non ha coinvolto persone.