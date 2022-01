Due mezzi distrutti dalle fiamme nella notte

Due veicoli sono stati distrutti dalle fiamme la notte scorsa, accidentalmente. Il primo incendio si è verificato in via Cormons, a Gorizia, intorno alle 2. A prendere fuoco un camper posteggiato in un parcheggio.

Il veicolo è andato distrutto nell'incendio. Fortunatamente in quel momento non c'erano persone all'interno e nessuno è rimasto ferito. Per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Gorizia. Era stata allertata anche la sala operativa della Sores, in un primo momento, poiché si temeva ci potesse essere qualcuno nel mezzo.

Il secondo rogo è divampato intorno alle 23 di ieri ad Azzano Decimo, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, all'altezza del civico 50. Anche in questo caso probabilmente per cause di natura elettrica, a prendere fuoco è stato una camioncino edile posteggiato a bordo strada.

Si temeva che le fiamme potessero lambire le vicine abitazioni così, dopo una chiamata al 112, la Sala Operativa del Nue ha inviato i Vigili del fuoco del Comando di Pordenone e, a supporto, quelli del Distaccamento di San Vito al Tagliamento.

Il repentino intervento dei pompieri ha evitato che l'incendio potesse estendersi. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta ferita.