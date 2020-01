Due mezzi si scontrano al Centro Ingrosso

Scontro tra un furgone e un camion che trasportava pellet, questa mattina, al Centro Ingrosso di Pordenone. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione mentre stavano facendo manovra lungo via Interporto, sulla rete viaria interna del polo dedicato al commercio all'ingrosso.

Dopo l'allarme, sul posto è stata inviata un'ambulanza e sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. A restare ferito, per fortuna in maniera non grave, è stato il conducente del furgone, trasportato in ospedale per tutte le cure del caso.