Due minorenni mandano in ospedale un 'nonno vigile'

Pochi giorni fa un anziano triestino, impegnato come 'nonno vigile' davanti alla scuola elementare di via Zandonai, a Trieste, è stato aggredito da due giovani che, dopo averlo spintonato e colpito violentemente al volto con un pugno, si sono dati alla fuga. Nell'impatto, l'uomo è rovinato a terra e solo la prontezza di un automobilista ha evitato un investimento.

Il malcapitato ha rimediato una frattura del naso, una contusione al volto e un trauma al costato, giudicati guaribili con 30 giorni di prognosi. In seguito alle lesioni, è stato costretto anche a sottoporsi a un urgente intervento chirurgico. In seguito alla sua denuncia, la Polizia locale ha scoperto che, poco prima dell'aggressione, l'anziano aveva avuto un diverbio sull'autobus con i due perché li aveva ripresi e invitati a indossare la mascherina.

Ne era nato un vivace scambio di battute, ma tutto sembrava essersi esaurito una volta che i due ragazzi erano scesi dal mezzo. Invece, in agguato c'era un brutto finale a sopresa: mentre l'anziano si adoperava per far attraversare in sicurezza i bimbi della vicina scuola elementare, il gruppetto di giovani, quattro e tutti minorenni, ha atteso pazientemente il momento propizio per agire. Appena terminato il servizio del nonno vigile, due di loro sono entrati in azione, senza che l'anziano se ne accorgesse e avesse il tempo per difendersi.

Grazie agli elementi raccolti, l'attenzione della Polizia locale si è subito focalizzata su alcuni giovanissimi frequentatori dei giardinetti della zona. Le analisi video hanno poi permesso di risalire ai due protagonisti, un 15enne e un 17enne, che sono stati segnalati alla Procura dei minori. Dovranno rispondere, in concorso, del reato di lesioni personali aggravate.