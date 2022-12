Due morti nello scontro tra una Harley-Davidson e un'auto

E' di due morti il tragico bilancio di un incidente accaduto in tarda mattinata lungo la Napoleonica, all'incrocio con via Pozzecco, nel comune di Talmassons.

La Harley-Davidson sulla quale viaggiavano, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si è scontrata con una Lancia Y. L'impatto è stato molto violento.

Non c'è stato nulla da fare per Tommaso Pitacco, 50 anni, e Marina Marzi, 38 anni, residenti a Trieste: troppo gravi le ferite riportate.

Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco volontari di Codroipo.