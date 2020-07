Due moto si scontrano sulla statale, grave un centauro

Incidente intorno a mezzogiorno, lungo la statale 54 a Cave del Predil, nel territorio del comune di Tarvisio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Pontebba, intervenuti per i rilievi e per la viabilità, si sono scontrati due centauri, cittadini tedeschi in gita in Friuli. Uno dei due è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Ha riportato lesioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Si tratta di un 30enne, alla guida di una Bmw XR12, che ha tamponato l'amico 32enne, che lo precendeva, alla guida di una Bmw S1000XR. A seguito all'impatto, il 30enne è rovinato sull'asfalto, ferendosi alla spalla.

È accaduto al km 86+800; i due motociclisti procedevano insieme in direzione Tarvisio-Cave del Predil; verosimilmente si sono scontrati per evitare un mezzo che si stava immettendo da una laterale.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tarvisio per la messa in sicurezza dell'area dell'incidente e delle due moto.