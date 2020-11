Due motociclisti feriti a Gradisca d'Isonzo e a Povoletto

Domenica nera per i motociclisti, in Friuli. Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel tardo pomeriggio a Povoletto, nella località di Ravosa. Nell'impatto il giovane conducente della bike è rimasto feritoed è stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Udine per accertamenti. Non sarebbe in gravi condizioni.

Un altro incidente tra moto e auto si è verificato sempre nel pomeriggio di ieri a Gradisca d'Isonzo. In questo caso il conducente della motocicletta è stato trasportato in volo all'ospedale di Trieste. Rilievi dei Carabinieri. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale per la presenza di carburante oleoso sulla carreggiata.