Due nuovi casi positivi a San Daniele

Due nuovi casi di Coronavirus a San Daniele. A darne notizia, in un videomessaggio, il sindaco Pietro Valent. "Il virus sta circolando anche nel nostro territorio", spiega, "quindi devo condannare i comportamenti sconsiderati che ancora vedo. Ci sono persone che entrano in due al supermercato, persone che vanno a passeggio, insomma persone che non rispettano le regole".

"Qualcuno mi chiede di sapere i nomi positivi e questo dato non si può sapere. Ma la vera risposta che voglio dare è che non serve a niente sapere chi sono, perché tutti quanti dobbiamo stare a casa, perchè in questo modo sicuramente non ci contagiamo e non contagiamo gli altri. E' sbagliata la caccia all'untore: non c'è nessun untore, ma solo vittime del virus. Quindi, lo ribadisco ancora: bisogna stare a casa per fare in modo che si riduca il più possibile la circolazione del Covid-19".