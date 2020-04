Due nuovi guariti a Gorizia, ma crescono le quarantene

Consueto aggiornamento da Gorizia dalle parole del sindaco Rodolfo Ziberna. "Il trend dei numeri è ancora decisamente buono, con due nuovi guariti, che porta il totale a 19 e l'ulteriore discesa dei casi positivi. C'è di che gioire ma, occhio, perché sono aumentate le persone in quarantena, che sono 31. Non è ancora finita e non possiamo abbassare la guardia. Ribadisco, in ogni caso, che sono orgoglioso, ma tanto, dei miei goriziani. Anche in questi giorni i comportamenti non adeguati sono stati davvero pochissimi. Siete fantastici".

"Voglio anche comunicarvi che la Regione consegnerà la terza tranche di mascherine, per Gorizia saranno 7mila che si aggiungeranno alle 11mila già distribuite. Entro la settimana le consegneremo con i criteri che vi dettaglierò domani", prosegue Ziberna. "Voglio evidenziare che ne abbiamo distribuite tantissime anche a soggetti pubblici e privati, associazioni che operano nel campo dell'assistenza e del sociale e altre realtà cittadine che si trovano in prima linea in questa battaglia. Inoltre, le stiamo distribuendo anche alle persone che vengono a ritirare la borsa spesa dalla Protezione civile".

"E veniamo alle nuove misure in vigore da domani e valide fino al 3 maggio. Ve le riassunto per punti: è autorizzata l'attività motoria in prossimità della propria abitazione (passeggiata). Sempre, ovviamente, con la mascherina. È obbligatorio l'utilizzo della mascherina o di analoga copertura di naso e bocca per ogni uscita dalla propria abitazione. È obbligatorio rimanere a casa per chiunque ha almeno 37.5 di febbre. È obbligatorio indossare guanti monouso per l'ingresso nei negozi con generi alimentari e anche negli altri esercizi commerciali dove, però, in caso di mancanza, sarà possibile usare come alternativa il gel igienizzante. Per stasera penso possa bastare cari amici. Mi raccomando, niente cedimenti. So che è difficile, ma dobbiamo tenere duro e per qualsiasi problema non esitate a rivolgervi al Comune e al sottoscritto. Un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.