Due pecore precipitano nel fiume e muoiono annegate

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento, insieme ai pompieri del Comando Centrale di Pordenone, sono intervenuti questa mattina, intorno alle 10, in via Borgo Colle, ad Azzano Decimo, per il recupero di due carcasse di pecore all'interno del fiume Sile. I due animali, che facevano parte di un gregge che stava pascolando in zona, sono cadute all'interno del corso d'acqua e sono annegate.

Per il recupero delle carcasse è stato necessario scendere in acqua con un gommone. È stato rintracciato poi il pastore con il resto del gregge. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Azzano Decimo.