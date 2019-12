Due pedoni investiti a Udine

Due pedoni, un uomo di 36 anni e una donna di 53, sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Udine dopo essere stati investiti da un'automobile all'incrocio tra via Isonzo e via Muzzati. Il sinistro di è verificato alle 18.15 di ieri quando una Giulietta, proveniente da via Bernardinis e condotta da un 56enne, ha svoltato da via Isonzo per proseguire verso via Muzzati. Proprio in fase di manovra, la vettura ha urtato le due persone che stavano attraversando la strada diretti in via Bernardinis.

La dinamica è ora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto con una pattuglia del Pronto Intervento unitamente ad un'ambulanza del 118.