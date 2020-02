Due pedoni investiti a Udine

Giornata nera per chi si sposta a piedi in città. A Udine due pedoni sono stati investiti in due diversi incidenti avvenuti nel capoluogo friulano, in via Renati e in via Aquileia.

Il primo è avvenuto poco prima di mezzogiorno, in via Aquileia. Un 80enne alla guida di un'utilitaria, svoltando a sinistra verso via Aquileia, ha urtato una donna di 36 anni, residente in città, che è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale di Udine per i rilievi.

Il secondo investimento è avvenuto poco dopo le 13.30 in via Renati. Ferita una 26enne di Terzo di Aquileia che, mentre stava attraversando la strada, è stata urtata da un'Audi con al volante un 68enne di Pradamano. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasportato la donna all'ospedale cittadino, e una pattuglia della Polizia locale di Udine che si è occupata dei rilievi.