Due persone intossicate dal monossido la notte di Natale

Due persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio questa notte, intorno alle 23.30, in un appartamento della zona di via dei Giustinelli, a Trieste.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario. Per precauzione le due persone sono state trasportate in ospedale, a Cattinara; probabilmente saranno dimesse in giornata. Le cause paiono essere legate al malfunzionamento di una stufa.

I Vigili del Fuoco eseguiranno una serie di controlli nell'appartamento per accertarsi dell'assenza del gas e per la messa in sicurezza del sistema di riscaldamento difettoso.