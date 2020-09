Due positivi, personale della pizzeria in quarantena

Due positivi tra il personale della Pizzeria Napoletana Fratelli la Bufala di Trieste. Il primo caso ha interessato un dipendente, non addetto al servizio ai tavoli, convivente di un positivo non correlato alla locale. E' stato messo in quarantena e sono stati eseguiti i tamponi a tutti i colleghi tra ieri e oggi. Dai test è emersa un'altra positività, anche questa di una persona che non lavora ai tavoli. Tutto il personale è stato messo in quarantena per il principio di massima precauzione. Entro domani si avrà l'esito di tutti i tamponi eseguiti.

I clienti che hanno frequentato la pizzeria non corrono rischi perché i camerieri hanno sempre utilizzato tutti i dispositivi di protezione individuale; inoltre, l'ispezione del Dipartimento di Prevenzione di Asugi ha messo in evidenza comportamenti adeguati e correttezza di tutte le procedure adottate anticovid-19.