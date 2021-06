Due rapine e un'aggressione a Udine, arrestato in Inghilterra

Condannato per due rapine e un’aggressione commesse a Udine, un 27enne albanese è stato rintracciato e fermato in Inghilterra, dove il latitante si era trasferito, grazie a un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Udine. Ultimate le pratiche di rito è stato associato presso il carcere di Velletri.

Ieri, infatti, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine, in collaborazione con quelli della Polizia di Frontiera di Fiumicino, hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione, disposto dalla Procura di Udine nei suoi confronti.

Lo straniero deve scontare una pena di nove anni, nove mesi e 22 giorni a seguito di più condanne, disposte dal Tribunale di Udine e da quello per i minori di Trieste, per due rapine e un’estorsione, compiute tra il 2011 e il 2013 in Friuli.

La prima condanna è relativa alla rapina al supermercato di via Mantova, a Udine, avvenuta il 20 aprile 2011. Il 27enne, all’epoca ancora minore, aveva colpito assieme ad altri due connazionali, affidati a una struttura di accoglienza; uno di loro aveva puntato una pistola giocattolo alla tempia di una cassiera, mentre un altro, impugnando un coltello, si era fatto consegnare dalla seconda operatrice 1.800 euro custoditi in cassaforte.

A ottobre 2012, aveva colpito il punto vendita di piazza XX Settembre di oggetti per la casa, impossessandosi di 355 euro. Per procurarsi il denaro, aveva afferrato al collo la cassiera, minacciandola con un taglierino. Quindi, a gennaio 2013, aveva minacciato un cittadino italiano, estorcendogli 500 euro; una volta individuato, era stato trovato in possesso di un coltello a scatto e aveva opposto strenua resistenza al momento del suo fermo.