Due richiedenti asilo fermati a Udine

Ancora rintracci di migranti a Udine. Domenica pomeriggio, intorno alle 16, in via Cividale, nei pressi della ex caserma Cavarzerani, i Carabinieri del Norm di Udine hanno identificato due stranieri che si sono dichiarati maggiorenni e che hanno richiesto asilo politico.

Si tratta di un cittadino pakistano e di un cittadino somalo di poco più di vent'anni, entrambi in buone condizioni di salute e senza documenti. I due sono stati accolti all'hub della Cavarzerani, avviati a triage e quarantena fiduciaria, perché provenienti da Paesi a rischio.