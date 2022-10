Due ruote 'nel mirino' a Monfalcone, 24 multe

Continua l’attività di controllo e presidio del territorio, da parte della Polizia Locale di Monfalcone, con particolare attenzione ai ciclisti. Venerdì 14 ottobre, dalle 5.30, in via Rossini e via Cosulich sono state controllate 287 bici, facendo scattare 24 sanzioni. Venti violazioni riguardano il mancato uso delle luci, due sono scattate per non aver indossato le bretelle rifrangenti quando si utilizzano i monopattini elettrici e due per circolazione contromano.

I controlli della Polizia Locale sono mirati alla sicurezza dei ciclisti, ma anche a tutelare gli automobilisti perché, in caso di collisione con una bicicletta che magari sta violando una norma del Codice della Strada, il conducente dell’auto rischia lunghe sospensioni della patente.