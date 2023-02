Due sversamenti di sostanze oleose in acqua

Doppio sversamento di sostanze oleose in acqua segnalato in giornata.

Il primo intervento nel tardo pomeriggio nel fiume Fiume, all'altezza dei Mulini di Pasiano, indicativamente dietro al palazzo del Municipio. A segnalare la chiazza è stato un cittadino. Si tratta presumibilmente di uno sversamento di combustibile tipo gasolio.

Sul posto i Vigili del fuoco, i tecnici dell'Arpa, per un prelievo, e i volontari della Protezione civile di Pasiano, che hanno provveduto a posizionare una panna assorbente per circoscrivere l'inquinamento.

La seconda segnalazione a Monfalcone dove, su richiesta dei Vigili del Fuoco, i volontari di Protezione civile del Comune cantierino sono intervenuti questo pomeriggio per contenere uno sversamento di sostanze oleose in un canale all'altezza del Lisert. Anche in questo caso hanno posizionato delle panne per assorbire la chiazza.