Due turisti spagnoli soccorsi a Forcella dell'Inferno

La stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino e i soccorritori della Guardia di Finanza, a bordo dell'elicottero della Protezione civile sono intervenuti questo pomeriggio, tra le 13 e le 15, a una quota di 1.900 metri per soccorrere due escursionisti stranieri a Forni di Sopra.

A chiedere aiuto erano un uomo e una donna di nazionalità spagnola, rispettivamente classe 1976 e 1980, che si erano fatti cogliere dal panico dopo avere deviato dalla traccia principale di sentiero che sale dal rifugio Flaiban Pacherini verso la Forcella dell'Inferno. I due hanno perso la traccia e, salendo su ripidi ghiaioni induriti e rivestiti di ghiaia scivolosa, sono arrivati fino a quota 1.900 metri, dove hanno capito di aver sbagliato. Non riuscendo a trovare una via d'uscita, sbarrata da un lato dalle rocce e dall'altra dai pini mughi, si sono spaventati chiamando il 112. Con loro avevano anche un cane labrador.

Effettivamente la traccia di sentiero presenta dei punti in parte dilavati dai recenti nubifragi e questo probabilmente ha portato i due a sbagliare. L'elicottero della Protezione civile è decollato da Tolmezzo, ha imbarcato i soccorritori e si è portato in quota cercando d’individuare la loro posizione. Una volta trovati, il personale è stato scaricato una sessantina di metri a valle del punto in hovering su un grande masso e da qui i tecnici li hanno raggiunti salendo a piedi e poi li hanno assicurati e calati con le corde in sicurezza fino ad avvicinarli al punto di decollo, imbarcandoli e portandoli a valle assieme al cane.