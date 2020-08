Due uomini trovati senza vita nella notte

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, questa notte, per tentare di soccorrere due uomini che non davano notizie da diverse ore. A dare l'allarme erano stati i parenti e i vicini che non li avevano visti e hanno chiamato il 112, temendo il peggio. La prima persona è stata trovata senza vita poco dopo le 20 di ieri, a San Quirino, nella sua abitazione.

La seconda, invece, è stata trovata deceduta, sempre all'interno della sua casa, a Sequals, poco prima dell'una e mezza. Si tratta di uomini di 77 anni, morti a seguito di un malore fatale che non ha permesso loro di chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari e i Carabinieri.

I pompieri sono intervenuti per aprire le porte, che erano chiuse dall'interno. In entrambi i casi i decessi sono avvenuti per cause naturali e non hanno coinvolto terze persone.

Dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pordenone, le salme sono state composte in camera mortuaria, a disposizione dei parenti per la celebrazione del funerale.