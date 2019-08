Duecento ungheresi visitano i loro nonni al cimitero austroungarico

Il suono malinconico e dolce del Tarogatò, tipico strumento aerofono ad ancia diffuso in Ungheria, suonato dal musicista Barvic Ivan Attila, ha accompagnato la cerimonia che ha concluso l'Isonzo Express edizione 2019. Oltre duecento ungheresi hanno reso omaggio, ieri mattina, ai loro antenati caduti durante la Prima Guerra Mondiale sul fronte dell’Isonzo e ora sepolti al Cimitero Austro-ungarico di Fogliano. Un progetto, quello dell'Isonzo Express, che ha visto numerose adesioni e che ha portato i visitatori lungo quella che fu la linea del fronte. Ritornare indietro di cento anni, quando anche le popolazioni del Friuli Orientale o Friuli Imperiale si trovavano sotto la monarchia asburgica e che spesso combatterono con l’uniforme imperial-regia. Così affratellati durante la Prima guerra mondiale, tutt’ora ricordano quei momenti di tragica storia.

Ad accogliere la delegazione i sindaci di Fogliano e Sagrado con i rappresentanti dei comuni di Ronchi dei Legionari e San Pier d’Isonzo, oltre che il prefetto Marchesiello. “L’impegno comune di tutti noi deve volgere alla divulgazione di valori concordi di fratellanza e di guardare alla pace che abbiamo conquistato negli anni con sacrificio di tantissimi che sono nostri fratelli” ha ricordato il sindaco di Fogliano, Cristiana Pisano.

“È doveroso ricordare coloro che hanno dato la vita per la nostra Patria”, ha sottolineato, invece, Szegő László, generale di Brigata e capoaiutante del presidente ungherese. “Ringraziamo gli amici italiani e sloveni che non solo raccolgono le testimonianze e gli oggetti di quel periodo, ma anche mantengono in perfetto ordine i nostri cimiteri. Tornando a casa mi auguro possiate”, ha detto rivolgendosi ai propri conterranei, “ricordare queste giornate e raccontare quanto avete visto”.

La semplice cerimonia, con la deposizione anche di alcune corone, si è conclusa con il canto del silenzio ungherese mentre il ringraziamento corale è andato alla Pro Loco Fogliano Redipuglia per l’ottima organizzazione.