Duplice omicidio di Pordenone, inammissibile il ricorso in Cassazione

E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione presentato dal difensore di Giosuè Ruotolo, il 32enne, originario di Avellino, condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Pordenone.

Il 17 marzo 2015, nel parcheggio del palasport, erano stati uccisi i fidanzati Trifone Ragone e Teresa Costanza. Per il delitto, Ruotolo era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Udine l'8 novembre 2015, sentenza poi confermata dalla Corte di Assise di Appello di Trieste, a marzo 2019, e in Cassazione, a gennaio dello scorso anno.

L’avvocato difensore Danilo Iacobacci aveva presentato un ricorso straordinario alla Suprema Corte per la revoca della sentenza di terzo grado, puntando su alcuni elementi indiziari di colpevolezza che, a suo dire, sarebbero stati smentiti dalle prove. Ma poco fa è arrivata la nuova decisione della Cassazione, che ha definitivamente chiuso la vicenda giudiziaria, confermando, dunque, l’ergastolo per il militare campano.