Durante una passeggiata trova una granata tedesca

Questa mattina gli specialisti del III Reggimento Guastatori, allertati dalla Prefettura di Udine, hanno effettuato un intervento di bonifica del territorio da residuati bellici risalenti al secondo conflitto mondiale. I guastatori, accompagnati dai Carabinieri della locale stazione, si sono recati in località via Col di Baret, nel comune di Tricesimo, dove qualche giorno fa un escursionista aveva segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un grosso ordigno.

Gli artificieri della caserma Berghinz di Udine hanno confermato la presenza di una granata calibro 88 mm HE (alto esplosivo), di nazionalità tedesca, ancora attiva e risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Lì vicino è presente un ex fortino usato dall’esercito tedesco usato a difesa della posizione. L’ordigno è stato messo in sicurezza e trasportato in un luogo idoneo al brillamento, nell’area rurale ex cava inerti Rizzolo, a Reana del Rojale, dove in una buca, in gergo militare detta “fornello”, con l’innesco di altro esplosivo militare, alle 13 odierne è stato definitivamente neutralizzato.

La zona interessata al brillamento è stata successivamente bonificata.