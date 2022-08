E’ ai domiciliari, ma oppone resistenza agli agenti

Ieri gli agenti delle Volanti della Questura di Udine hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione a carico di un 29enne cittadino italiano di origini straniere.

Il giovane, lo scorso autunno, era stato arrestato per rapina, commessa in un supermercato cittadino. Per assicurarsi la fuga con alcuni generi alimentari non pagati, aveva spinto a terra e colpito un addetto alla sicurezza, prima di essere bloccato dai poliziotti.

Le indagini avevano consentito di attribuirgli la responsabilità di un altro furto, commesso nello stesso supermercato. Complessivamente, era stato condannato a due anni e quattro mesi ai domiciliari.

Il Magistrato di Sorveglianza ha disposto la sua carcerazione perché, nei giorni scorsi, il 29enne si era mostrato poco collaborativo nei confronti degli agenti che si erano presentati a casa sua per un controllo. Dopo essersi rifiutato di aprire il cancello, costringendo i poliziotti a scavalcarlo, ha opposto resistenza facendo così scattare una denuncia.