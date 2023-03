E’ la Festa della Donna, ma lui accoltella la ex compagna

Finisce con una donna accoltellata dall’ex compagno la Festa della Donna dell’8 marzo in Friuli Venezia Giulia.

Ieri sera tardi, a Trieste, un cittadino kosovaro ha ferito in maniera grave la ex compagna, S.R., di origine serba, che – stando alle prime ricostruzioni – proprio ieri l’aveva denunciato.

L’aggressione è avvenuta per strada, in via del Ventro intorno alle 21:15. La donna – secondo quanto riferito da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena – è stata raggiunta dall’uomo che, con un coltello a serramanico, l’ha colpito più volte (quattro, stando ai primi elementi emersi dall’indagine) ed è poi fuggito, facendo perdere le tracce.

La donna è stata soccorsa ed è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara, dove è ricoverata in prognosi riservata.

L’uomo si è invece costituito nel corso della notte in Questura, dove è stato arrestato.

Delle indagini si occupa la Squadra Mobile della stessa Questura.