E' ai domiciliari, in casa ha otto piante di cannabis

Sottoposto al regime di detenzione domiciliare, un uomo di 38 anni di San Daniele del Friuli è stato trovato in possesso, nella sua abitazione, di otto piante di cannabis indica. È successo ieri pomeriggio. I Carabinieri della locale Stazione, comandata dal Luogotenente Alfredo Scudeller, hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dall'Ufficio di Sorveglianza di Udine, proprio perché l'uomo, il 18 giugno, è stato trovato in possesso dello stupefacente mentre era ai domiciliari per altri reati.

Pregiudicato, il 38enne è stato condotto nella casa circondariale di Udine, dopo l'arresto.