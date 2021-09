Denunciata per evasione, in stato di libertà, una donna di 43 anni di Campoformido. Sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, autorizzata a raggiungere l'ufficio dell'Inps di Udine, si è intrattenuta in un luogo diverso, senza un giustificato motivo, rendendosi anche responsabile del furto di diversi generi alimentari ai danni di un supermercato di via Vittorio Veneto.

A denunciarla a piede libero sono stati i Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto.