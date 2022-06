I Carabinieri del Radiomobile di Udine hanno rintracciato in via Sabbadini, nel capoluogo friulano, un uomo di 29 anni della Costa D’Avorio che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, stava vagando in città senza alcuna autorizzazione.

Dopo essere stato controllato, è stato riaccompagnato al domicilio dove deve scontare la pena. E’ stato denunciato per evasione.