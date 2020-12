E' ai domiciliari, lo trovano ubriaco al bar

I Carabinieri di Sacile, in collaborazione con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile, hanno arrestato per evasione un 44enne sacilese. L'uomo da gennaio era ai domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ieri pomeriggio, però, è stato sorpreso dai militari nei pressi di un bar di Caneva in evidente stato di alterazione alcolica, in violazione delle prescrizioni di permanere nel Comune di Sacile, del divieto tassativo di assumere alcolici, di recarsi negli esercizi pubblici e di frequentare soggetti pregiudicati.

Colto in flagranza, è stato arrestato. Su disposizione del sostituto procuratore Federico Facchin è stato riaccompagnato ai domiciliari nella sua abitazione. Per l’evasione, all’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la condanna a 10 mesi di reclusione; rimarrà in stato di detenzione domiciliare in attesa delle valutazioni del magistrato di sorveglianza.