La Stazione dei Carabinieri di Latisana ha arrestato, per evasione, una donna di origini siciliane, di 52 anni, residente a Latisana. Sottoposta ai domiciliari nella sua abitazione, dove sta scontando una condanna per furti commessi in provincia di Palermo, è stata sorpresa a Palazzolo dello Stella, senza alcuna autorizzazione.

L'arresto è stato convalidato e la donna è stata risottoposta alla misura alternativa alla detenzione.