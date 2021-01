E' ai domiciliari, ma lo scoprono a passeggio a Udine

Nella mattina di ieri, i Carabinieri di Campoformido, comandati dal Luogotenente Giovanni Sergi, hanno denunciato in stato di libertà, per evasione, un uomo di 39 anni del posto, pregiudicato.

Sottoposto al regime della detenzione domiciliare, in esecuzione a un'ordinanza emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste (lo scorso 23 gennaio) è stato sorpreso dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine mentre passeggiava in via Pozzuolo, a Udine, senza alcun giustificato motivo.