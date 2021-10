E' arrivato l'autunno, settimana di pioggia su tutta la regione

Inizio di settimana all'insegna della pioggia e dei temporali su tutta la regione. L'anticiclone presente sul Mediterraneo inizierà a ritirarsi a partire da oggi, lunedì 4 ottobre, favorendo l'afflusso sulla regione di correnti meridionali che saranno più umide ed instabili nei bassi strati. Martedì 5 mattina, invece, passerà un fronte atlantico, seguito poi ancora da correnti umide ed instabili. Piogge abbondanti, insomma, caratterizzeranno la prima settimana del mese e per rivedere il sole toccherà aspettare giovedì.



Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo di Arpa Osmer Fvg.

Oggi, lunedì 4 ottobre

Cielo in genere nuvoloso, con probabili piogge intermittenti in genere deboli sulla costa, da moderate ad abbondanti sulle zone più interne della pianura ed in Carnia, da abbondanti ad intense sulle Prealpi. Su tutte le zone saranno possibili anche temporali, con piogge localmente più consistenti. Possibili anche schiarite, specie sulla costa, dove soffierà vento da sud o sud-est moderato, vento da sud-ovest moderato anche in quota.



Martedì 5 ottobre

Mercoledì 6 ottobre

Giovedì 7 ottobre

Al mattino coperto con piogge da abbondanti ad intense, anche molto intense sulle Prealpi, piogge moderate sulla costa con Scirocco da sostenuto a forte. In giornata nuvolosità variabile con rovesci e con temporali sparsi, specie su costa, pianura e fascia prealpina, sulla costa soffierà Libeccio con possibili mareggiate. In quota soffierà vento da sud-ovest, da moderato a sostenuto.Al mattino in prevalenza coperto con piogge in genere abbondanti e temporali, sulla costa vento da sud o sud-est moderato, nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci sparsi, verso sera inizierà a soffiare Bora sulla costa.Nuvolosità variabile, sulla costa soffierà Bora o Grecale da sostenuto a forte. Sul Tarvisiano sarà probabile maggiore nuvolosità con possibili deboli piogge, neve oltre i 1500-1700 m circa. Temperature in deciso calo.