E' caduta la prima neve in montagna

E' caduta la prima neve sul Friuli Venezia Giulia. Ieri, nel tardo pomeriggio, i primi fiocchi hanno iniziato a cadere in alta quota nel Tarvisiano e a Sella Nevea. Le webcam installate sul Monte Lussari e Sella Nevea nella zona del Rifugio Gilberti hanno immortalato lo spettacolo, suggestivo e che fa ben sperare per la prossima stagione invernale.



Previsioni meteo in montagna (fonte: Arpa Osmer Fvg)

Giovedì 7 ottobre - Cielo in prevalenza coperto, con la possibilità di qualche breve e debole precipitazione, più continua sulle Alpi Giulie dove la quota neve sarà sui 1500 metri circa. Soffierà vento da nord o nord-est forte in quota, specie sulle Giulie.

Venerdì 8 ottobre - Cielo in prevalenza nuvoloso. Soffierà vento da nord-est moderato in quota, più sostenuto sulle Giulie. Nel Tarvisiano coperto con deboli precipitazioni, neve sui 1700 metri circa e temperature massime inferiori alle altre zone.

Sabato 9 ottobre - Cielo in genere sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità al mattino sul Tarvisiano. Su costa e zone orientali soffierà Bora da sostenuta a forte, moderata in pianura.