E' di Marina Buttazzoni il corpo ritrovato nelle acque di Portopiccolo

E' di Marina Buttazzoni il corpo recuperato in acqua, nella zona di Portopiccolo. Il riconoscimento ufficiale in serata, da parte del fratello della 55enne udinese, che non dava notizie di sè dal 17 gennaio. Proprio nel punto in cui è stato avvistato il cadavere, per una settimana si erano svolte intense ricerche, a terra, in acqua e anche con l'elicottero. Le operazioni, però, non avevano avuto esito ed erano state sospese in attesa di nuove segnalazioni.

Il corpo della donna è stato notato da un passante, che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto, per il recupero, hanno operato i Vigili del fuoco del comando di Trieste e di Opicina, insieme alla Guardia Costiera; presenti anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sistiana.