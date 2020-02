E' finita la quarantena per Niccolò

Sta per finire la lunga disavventura di Niccolò, il 17enne di Grado che era rimasto a lungo bloccato nella zona di Wuhan. Domani, infatti, scadranno i 14 giorni di quarantena allo Spallanzani di Roma, dove il giovane è stato sottoposto quotidianamente ai test per Covid-19, risultati sempre negativi.

Lo studente del Sello di Udine si trovava in Cina dal mese di agosto grazie al programma di Intercultura e, assieme alla famiglia che lo ospitava, si era recato nella provincia diventata poi l'epicentro del Coronavirus per festeggiare il Capodanno.

Proprio in quei giorni era esplosa l'epidemia. Per ben due volte, Niccolò non era potuto rientrare in Italia con i voli speciali organizzati dalla Farnesina a causa di qualche linea di febbre. Alla fine, il 14 febbraio un Boeing KC-767 dell’Aeronautica Militare è andato a recuperarlo e lo ha finalmente scortato, in biocontenimento, fino a Pratica di Mare, da dove è stato poi posto in isolamento allo Spallanzani.

"Non gli hanno fatto mancare nulla, è stato accontentato in tutto", hanno raccontato oggi i genitori in occasione della conferenza stampa organizzata all’Istituto per le Malattie Infettive proprio per le sue dimissioni. "Niccolò è diventato il figlio di tutti. Il fatto che fosse seguito dai medici dello Spallanzani per noi è stata una grande garanzia, perchè hanno una marcia in più". Domani, finalmente, mamma e papà potranno finalmente riabbracciarlo.