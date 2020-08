E' morto Bernardino Ceccarelli

Il mondo dello sport e dell’economia sono in lutto per la morte, nella notte, di Bernardino Ceccarelli. Aveva 75 anni ed era ricoverato da qualche giorno alla Casa di cura Città di Udine.

Nel 1977, assieme alla moglie Mariarosa Zermano, aveva dato vita alla Polisportiva Libertas Martignacco partendo prima dall'atletica leggera per poi dedicarsi con particolare successo alla pallavolo, della quale era stato presidente fino a pochi giorni fa, quando aveva passato il testimone a un altro imprenditore, Fulvio Bulfoni. Grande la soddisfazione per i risultati conseguiti negli anni, fino alla storica promozione in A2, nel 2017-2018, anno nel quale il team aveva conquistato anche la Coppa Italia.

Dopo aver mosso i primi passi nel settore come fattorino, nel 1979 aveva dato vita alla Ceccarelli Group, azienda leader nel settore dell’autotrasporto nazionale e internazionale, cresciuta mettendo al centro del proprio intraprendere il rispetto e l’onestà, due dei tratti caratterizzanti del suo fondatore. Una realtà imprenditoriale attenta anche all’ambiente e al territorio, che della responsabilità sociale ha fatto un valore quotidiano, con attività filantropiche e il sostegno al mondo dello sport.

Come amministratore pubblico, aveva ricoperto per molte legislature incarichi nel suo Comune d'origine e di residenza, Martignacco, ma ha svolto anche numerosi ruoli nell’ambito delle attività economiche e della rappresentanza delle Pmi, dalla guida del Catas a Confapi Fvg, associazione di cui era stato anche presidente della categoria trasportatori.

Cavaliere ufficiale della Repubblica italiana e Stella di bronzo del Coni, dal 2012 era stato anche eletto presidente della Libertas Fvg, ruolo riconfermato nel 2016, intensificandone l'attività nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, creando circuiti, memorial, trofei, tornei e campionati in tutte le discipline.

"E' una giornata molto triste per la nostra società", scrivono dalla Libertas Martignacco. "Il Presidente Bernardino Ceccarelli ci ha lasciati. E' stato un esempio, in campo lavorativo e sportivo. Un friulano vero, lavoratore infaticabile e persona di parola. Una perdita infinita, ma da lassù sarai sempre la nostra guida. Mandi Pres".