E' morto Davide Vannoni, il padre di Stamina

E' morto Davide Vannoni, padre di Stamina, terapia che prevedeva l'uso di cellule staminali e che era finita al centro di un intricato caso giuridico nazionale. Aveva 53 anni ed era malato da tempo. Il decesso è avvenuto in ospedale.



Nel 2001, dopo aver vinto il concorso dell’Università di Udine, Vannoni è diventato professore associato. Nel 2009 ha avuto inizio il rapporto di collaborazione con Marino Andolina all’ospedale di Trieste. "È stato allora che abbiamo nuovamente portato in Italia le cure con le staminali tramite il centro trapianti di Trieste in cui Andolina era responsabile dei trapianti e terapia cellulare - aveva detto al nostro giornale in un'intervista rilasciata a Gabriella Russian nel 2013 -".

