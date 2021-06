E' morto Giorgio Tupini, primo presidente di Fincantieri

È morto a Fiuggi, alla vigilia del 99esimo compleanno, Giorgio Tupini, primo presidente di Fincantieri nel 1959, incarico che ricoprì fino a gennaio 1968. Proprio in quegli anni è stato avviato e realizzato un profondo riassetto dei cantieri del Gruppo, culminato nella concentrazione dell’Ansaldo, dei Cantieri Riuniti dell’Adriatico e della Navalmeccanica nell’Italcantieri, della quale è stato primo presidente e amministratore delegato dopo la sua costituzione, dal 1955 al 1959, periodo nel quale fu attuato l’ammodernamento del cantiere di Castellammare di Stabia.

L’annuncio della scomparsa è stato dato a esequie avvenute dalla famiglia, con i figli Claudio, Sergio, Umberto.

Tupini, ex deputato Dc e stretto collaboratore di Alcide De Gasperi, prima di diventare protagonista di una lunga e prestigiosa carriera come manager delle Partecipazioni statali, era nato a Roma il 26 giugno 1922, figlio del senatore democristiano Umberto, membro dell’Assemblea Costituente, più volte ministro e per breve tempo sindaco di Roma.

In seguito, fino al 1974, Giorgio Tupini ha ricoperto l’incarico di presidente e amministratore delegato della Finmeccanica, holding che controllava le partecipazioni meccaniche dell’Iri e che, durante il suo incarico, registrò un importante incremento di produzione e occupazione, raggiungendo il numero di oltre 80.000 addetti. Nel 1974 lasciò la Finmeccanica per assumere la presidenza di Alitalia, che ha guidato fino al 1978. Nel 1974 è stato nominato Cavaliere del Lavoro.

A ricordarlo con grande affetto e commozione è Alberto Gaffi, editore della Italo Svevo di Trieste. In una nota, Gaffi ricorda il suo concittadino e grande amico del padre che tanto diede a Trieste e che ha contribuito a fargliela amare. "La sua figura - ricorda Gaffi - è stata importantissima per la città di Trieste e per il suo sviluppo economico".

Nella foto, Tupini con il Presidente Scalfaro nell'incontro del 1992 per presentare il volume su De Gasperi